Ани Лорак проводила дочку в школу: редкие семейные фото



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Ани Лорак instagram.com/anilorak/

Певица проводила восьмилетнюю наследницу на линейку

Ани Лорак отвела дочь Софию в школу. В соцсети певица опубликовала фото, на котором позирует с дочкой в стенах учебного заведения. Для торжественной линейки София облачилась в школьную форму синего цвета, а волосы собрала в две косички, которые украсила белыми бантами. Сама же певица выглядела очень стильно в юбке-карандаше и белой блузке. Строгий образ она дополнила остроносыми туфлями.

«С праздником дорогие детки и родители ! С днем знаний! Будем учиться ! Будем становиться лучше!», – написала артистка.

Поклонники пожелали девочке хорошего учебного года. «Красивая мама и малышка!», «Какие красивые! Да, учиться будем, деваться некуда», «Как выросла наша зайка», «Какая красивая второклашка», «Очень элегантна», – прокомментировали пост подписчики.

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