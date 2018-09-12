Анита Луценко впервые показала свою дочь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анита Луценко

Участница проекта «Танцы со звездами», фитнес-тренер и телеведущая долгое время не показывала публике лицо своей доченьки Мии

Конечно без фотографий в соцсетях не обошлось, но там ребенок был запечатлен сзади или видна была только часть лица.

Однако в видеовизитке перед выступлением Аниты Луценко в третьем прямом эфире проекта «Танцы со звездами» впервые были показаны семейные фотографии, на которых счастливая телеведущая позирует со своей крохой.

Поклонники Луценко отметили, что малышка очень похожа на свою звездную маму. А вы с этим согласны?

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