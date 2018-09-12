На шоу «Танцы со звездами» одна из пар закрутила роман



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Павел Вишняков и Юлия Сахневич

Совместные репетиции сблизили участников проекта

Хореографические па так сблизили Павла Вишнякова и Юлию Сахневич, что у известной телеведущей Кати Осадчей закралось подозрение, что между парой возникло что-то большее.

Ведущая программы «Світське життя» решила напрямую спросить украинского актера и его очаровательную партнершу.

На что Павел ответил лаконично: «Поживем – увидим». Однако Катерина решила просто так не отступать и спросила: «Возможно, именно на паркете появится новая пара и разовьются отношения? То есть для себя вы такой вариант не отбрасываете?»

Вишняков был очень смущен, но все-таки нашелся, что ответить:

«На сегодняшний день у меня самая красивая и самая лучшая партнерша. И мы оставим это без комментариев».

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