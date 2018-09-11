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    Шоу-биз

    Алена Шоптенко призналась, как ей удается совмещать материнство с шоу «Танцы со звездами»

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    Алена Шоптенко с супругом и сыном - Алена Шоптенко призналась, как ей удается совмещать материнство с шоу «Танцы со звездами»
    Алена Шоптенко с супругом и сыном

    Главный хореограф проекта и молодая мама Алена Шоптенко умудряется успевать все

    Как оказалось, Алену Шоптенко очень поддерживает муж и очень рад, что несмотря его супруга не бросила танцы и продолжает заниматься различными проектами.

    «Мне очень нравится роль молодой мамы. Конечно, дети - это что-то невероятное. Появляются совершенно новые ощущения, совершенно меняется жизнь, меняется мир вокруг, а самое главное - меняются приоритеты. Все, что сейчас происходит - новое для меня, но вместе с тем очень волнительное и классное», - призналась Алена.

    Также Шоптенко отметила, что совмещать работу в «Танцах со звездами» с материнством нелегко:

    «Следующие 4 месяца на проекте будут, наверное, одними из самых тяжелых в моей жизни. Маленький ребенок и очень большой объем работы, которую нужно выполнять...Но это любимая работа, и именно из-за этого я все выдерживаю и нахожу время. Коэффициент полезного действия у меня сейчас на очень высоком уровне (прим. ред. - улыбается). Это трудно, но это возможно».

    Кроме того, Елена Шоптенко рассказала, что муж полностью поддерживает ее в воспитании сына, а также искренне радуется успехам жены в карьере:

    «Он всячески меня поддерживает. Мне действительно повезло - у меня два Алексея в семье, и оба - прекрасные», - отметила Алена.

    Также главный хореограф проекта пообещала познакомить всю творческую команду с маленьким Лешей.

    «Несколько раз придется взять Алексея Алексеевича на съемки. Несомненно, он еще маленький и не хочется носить его павильонами, однако мы уже сделали несколько прививок, и скоро все с ним познакомятся», -отметила Шоптенко.


    Джерело: 1+1

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