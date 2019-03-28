Анна Курникова в бикини и на каблуках станцевала на крыше небоскреба



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Анна Курникова instagram.com/manueleoliveira22

Мать двоих детей и супруга популярного исполнителя Энреке Иглесиаса восхитила сеть

37-летняя Анна Курникова любит радовать поклонников позитивными видео. Сегодня она показала зажигательные движения в пестром бикини.

Бывшая теннисистка, несмотря на высокие каблуки, не побоялась забраться на стол на крышу одного из небоскребов. Там на своего рода сцене Анна продемонстрировала свою стройную фигуру во всей красе во время танца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Аня (@annakournikova) 27 Мар 2019 в 6:06 PDT

Подписчики поблагодарили спортсменку за позитивную энергетику и восхитились ее физической форме. Они отметили, что глядя изящную фигуру Анны, никогда не подумаешь, что она родила двойню.

Напомним, что радостное событие в жизни Анны и Энрике случилось 16 декабря 2017 года в Майями - у пары родился сын, которого назвали Николасом, и дочь, получившая имя Люси.

Джерело: graziamagazine.ru