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    Шоу-биз

    Анна Курникова в бикини и на каблуках станцевала на крыше небоскреба

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    Анна Курникова - Анна Курникова в бикини и на каблуках станцевала на крыше небоскреба
    Анна Курникова
    instagram.com/manueleoliveira22

    Мать двоих детей и супруга популярного исполнителя Энреке Иглесиаса восхитила сеть

    37-летняя Анна Курникова любит радовать поклонников позитивными видео. Сегодня она показала зажигательные движения в пестром бикини.

    Бывшая теннисистка, несмотря на высокие каблуки, не побоялась забраться на стол на крышу одного из небоскребов. Там на своего рода сцене Анна продемонстрировала свою стройную фигуру во всей красе во время танца.

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    Публикация от Anna Аня (@annakournikova)

    Подписчики поблагодарили спортсменку за позитивную энергетику и восхитились ее физической форме. Они отметили, что глядя изящную фигуру Анны, никогда не подумаешь, что она родила двойню.

    Напомним, что радостное событие в жизни Анны и Энрике случилось 16 декабря 2017 года в Майями - у пары родился сын, которого назвали Николасом, и дочь, получившая имя Люси.

    Джерело: graziamagazine.ru

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