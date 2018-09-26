Анна Седокова написала свою лучшую песню



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Певица порадовала поклонников новым треком

Экс-участница классического состава «Виа Гры» Анна Седокова презентовала новую песню под названием «Шантарам». По словам певицы, новая работа появилась под сильными впечатлениями от романтических отношений. Об этом певица написала в своем Instagram:

«Эта песня лучшая из написанных мною. Она была рождена из мгновенной вспышки, обреченной сжечь все до тла... Я помню, как он пошёл ко мне, и я больше не смогла двигаться. Я стояла в клубе полном людей, он целовал другую, которую видел впервые. Потом, подошёл ко мне и взял за руку и родилась песня...», - сообщила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 26 Сен 2018 в 12:02 PDT

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