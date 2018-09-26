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    Шоу-биз

    Анна Седокова написала свою лучшую песню

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    Анна Седокова написала свою лучшую песню

    Певица порадовала поклонников новым треком

    Экс-участница классического состава «Виа Гры» Анна Седокова презентовала новую песню под названием «Шантарам». По словам певицы, новая работа появилась под сильными впечатлениями от романтических отношений. Об этом певица написала в своем Instagram:

    «Эта песня лучшая из написанных мною. Она была рождена из мгновенной вспышки, обреченной сжечь все до тла... Я помню, как он пошёл ко мне, и я больше не смогла двигаться. Я стояла в клубе полном людей, он целовал другую, которую видел впервые. Потом, подошёл ко мне и взял за руку и родилась песня...», - сообщила певица.

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    Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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