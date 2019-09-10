Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Тринчер

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица что не может простить родному отцу

Звезда сериала «Школа» и финалистка вокального шоу «Голос» Анна Тринчер призналась, что ее едва не погубила измена родного человека.

Когда Ани исполнилось 11 лет, отец ушел к другой женщине, от которой имел дочь, и это стало самой глубокой раной в жизни молодой звезды, которая не зажила до сих пор.

«Он пришел на мой спектакль еще в первом или во втором классе и ему позвонила его дочь и сказала, чтобы он срочно приехал. Там были какие-то дела, и он пошел, даже не дождавшись начала спектакля. А для меня было важно, чтобы показать, что я в главной роли. Папа, которого я знаю, для меня его больше нет. Это другой человек стал», - со слезами на глазах призналась Анна в программе «Жизнь известных людей».