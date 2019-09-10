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    Шоу-биз

    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек

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    Анна Тринчер<br />Фото:&nbsp;instagram.com/annatrincher_official - Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер
    Фото: instagram.com/annatrincher_official

    Певица что не может простить родному отцу

    Звезда сериала «Школа» и финалистка вокального шоу «Голос» Анна Тринчер призналась, что ее едва не погубила измена родного человека.

    Когда Ани исполнилось 11 лет, отец ушел к другой женщине, от которой имел дочь, и это стало самой глубокой раной в жизни молодой звезды, которая не зажила до сих пор.

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    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    Анна Тринчер рассказала, как ее предал самый родной человек
    instagram.com/annatrincher_official

    «Он пришел на мой спектакль еще в первом или во втором классе и ему позвонила его дочь и сказала, чтобы он срочно приехал. Там были какие-то дела, и он пошел, даже не дождавшись начала спектакля. А для меня было важно, чтобы показать, что я в главной роли. Папа, которого я знаю, для меня его больше нет. Это другой человек стал», - со слезами на глазах призналась Анна в программе «Жизнь известных людей».

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