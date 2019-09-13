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    Шоу-биз

    Антон Савлепов повторил легендарный танец Майкла Джексона (видео)

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    Антон Савлепов - Антон Савлепов повторил легендарный танец Майкла Джексона (видео)
    Антон Савлепов

    Певец одержал победу в батле

    Участник группы «Агонь» Антон Савлепов перевоплотился в кумира своего детства на съемках нового телешоу, в котором Савлепов противостоял Даше Астафьевой. В каждом из раундов артистам приходилось максимально проявлять свои таланты, чтоб одержать победу.  В одном из основных конкурсов Антон повторил легендарную «лунную походку» Майкла Джексона под хит Billie Jean.

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    Публикация от АНТОН САВЛЕПОВ (@anton_savlepov)

    Поклонники пришли в восторг от танца Антона и засыпали его комплиментами в соц.сетях, отметив оригинальность певца и схожеть движений с поп-королем. Зрители в зале также высоко оценили танец с лунной походкой Антона, что помогло артисту одержать победу в шоу «Шалена зірка» на Новом Канале.

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