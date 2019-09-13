Антон Савлепов повторил легендарный танец Майкла Джексона (видео)



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Антон Савлепов

Певец одержал победу в батле

Участник группы «Агонь» Антон Савлепов перевоплотился в кумира своего детства на съемках нового телешоу, в котором Савлепов противостоял Даше Астафьевой. В каждом из раундов артистам приходилось максимально проявлять свои таланты, чтоб одержать победу. В одном из основных конкурсов Антон повторил легендарную «лунную походку» Майкла Джексона под хит Billie Jean.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНТОН САВЛЕПОВ (@anton_savlepov) 12 Сен 2019 в 12:15 PDT

Поклонники пришли в восторг от танца Антона и засыпали его комплиментами в соц.сетях, отметив оригинальность певца и схожеть движений с поп-королем. Зрители в зале также высоко оценили танец с лунной походкой Антона, что помогло артисту одержать победу в шоу «Шалена зірка» на Новом Канале.

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