Ариана Гранде отменяет встречи с фанатами из-за панических атак и нервного срыва



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Ариана Гранде

В мае 2017-го на концерте Гранде произошла террористическая атака, в результате которой погибли 22 человека

Ариана Гранде отменила все встречи с фанатами в рамках своего мирового тура: обладатели VIP-билетов потеряли шанс лично пообщаться с кумиром и получили денежную компенсацию. 26-летняя певица решила сосредоточиться на выступлениях и своем психическом здоровье, которое дало сбой.

Первую встречу Ариана отменила перед концертом в Бельгии в прошлую пятницу. Об этом она сообщила фанатам в Instagram: «Моя депрессия и тревожность сейчас на пике. Я пыталась это скрывать и бороться, но сегодня мне было ужасно тяжело. После нескольких панических атак я решила, что будет лучше отменить встречу с фанатами и поберечь силы для концерта. Если бы я только могла контролировать эти атаки. Но каждый, кто знаком с тревожностью и депрессией, понимает, что иногда приходится играть по их правилам».

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