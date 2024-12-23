Зірка «Памфіра» закрутив роман з колегою та назвав її ім'я

Зіркова пара замислюється про весілля

Український актор театру й кіно Іван Шаран вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя. Про це він розповів у інтерв'ю Oboz.ua.

У Шарана вже близько року тривають серйозні стосунки. Його обраницею стала його колега, акторка Мар'яна Вінтоняк. Пара навіть вже замислюється про весілля.

Актор Іван Шаран фото з відкритих джерел

«Я відчуваю, що все до цього йде. Ми разом майже рік, а відчуття таке, наче все життя знаємо одне одного. Це акторка Івано-Франківського драмтеатру Мар'яна Вінтоняк», – зазначає він.

За словами актора, вони з дівчиною знайомі вже близько п'яти років. Проте історія кохання почалася дещо пізніше завдяки роботі у спільних проєктах.

Акторка Івано-Франківського драмтеатру Мар'яна Вінтоняк фото з відкритих джерел

«Насправді ми знайомі давно. Років п’ять тому вони приїздили до нас на гастролі, ще тоді відбувся візуальний контакт. Але її колеги мені сказали, що вона заручена. Отак йшли роки. В мене були одні стосунки, потім інші. І згодом ми приїхали в Івано-Франківськ на фестиваль. Знову зустрілись, почали говорити, я дізнався, що вона вже сама», – поділився Шаран.

Знаменитість зізнався, що під час війни їм з коханою доволі рідко випадає нагода зустрітися. Це пов'язано зі щільним графіком гастролей обидвох. Утім, новорічні свята пара все планує провести разом у родинному колі. Крім того, Іван зізнався, що у цей період запланував познайомити Мар'яну зі своїми батьками.

Мар'яна Вінтоняк грає на сцені фото з відкритих джерел

«Часто не поруч, бо працюємо в різних містах. І це важко. От поїхав до Варшави, Мар'яна приїхала з театром до Гданська, грали там виставу. Ми сподівалися, що зустрінемося, але не вийшло. Вони відіграли й одразу ж поїхали назад, в Україну. А мені вже жодних знімань, нічого не хотілося. Останні дні просто молив Бога, щоб це скоріше закінчилося, я вже перетнув кордон і опинився вдома. Приїхав до Києва, і в перші ж дні – до Франківська. Ми були разом чотири дні. Побачимося і на Новий рік. Їдемо знайомитися з моїми батьками», – додав артист.

До слова, Віктор Павлік зіграв весілля з блогеркою і концертною директоркою Катериною Репяховою, яка молодша за нього на 29 років. Співак із блогеркою офіційно одружилися чотири роки тому, 12 травня 2020 року, однак весілля організувати не встигли через пандемію, а потім і повномасштабне вторгнення. Для святкування весілля Павлік та Репяхова чекали на мирні часи, однак після того, як співак у травні переніс серйозну операцію на серці, його дружина вирішила більше не відкладати церемонію. Одночасно із весіллям подружжя відсвяткувало ще й четверту річницю шлюбу, оскільки не могли зробити цього 12 травня через перебування Павліка у лікарні.