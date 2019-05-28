Ариана Гранде высказала недовольство своей статуей в Музее мадам Тюссо



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Звезда оставила к фотографии статуи неодобрительный комментарий

Популярная американская певица Ариана Гранде получила собственную статую в знаменитом Музее восковых фигур мадам Тюссо. Но 25-летняя певица оказалась недовольна этим.

В музейной экспозиции статуя певицы стоит на фоне множества розовых конфет в форме сердечек. Звезда одета в объемный джемпер и ботфорты. Одной рукой она держит микрофон, а другую подняла, как бы позируя перед фанатами.

Сама Гранде не стала подробно описывать, как относится к своему «двойнику» в Музее Тюссо, но оставила к фотографии статуи неодобрительный комментарий. «Я просто хочу поговорить», – написала Гранде. Поклонники поддержали ее. «Мы бы тоже хотели поговорить с теми, кто это сделал», – заметили они.



