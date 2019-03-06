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    Шоу-биз

    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»

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    <p>Арнольд Шварценеггер</p> <p>Фото: imdb</p> - Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»

    Арнольд Шварценеггер

    Фото: imdb

    Знаменитый актер хочет переснять фильм, в котором исполнил главную роль, но права на персонаж принадлежат другому человеку

    Актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер запомнился зрителям благодаря роли Терминатора, но также он известен участием в фильме «Конан-варвар» 1982 года. Недавний ремейк со звездой «Игры престолов» и «Аквамена» Джейсона Момоа провалился в прокате, так что Шварценеггер хочет снять продолжение знаменитого фэнтези.

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    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»
    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»
    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»
    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»
    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»
    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»
    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»
    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»
    Арнольд Шварценеггер борется за права на «Конана-варвара»
    Фото: imdb

    К сожалению, производство фильма сталкивается с задержками. Дело в том, что правами на Конана-варвара владеет «некий молодой человек», который пытался сделать из франшизы сериал, пытался договориться с Netflix, но у него ничего не получалось. Арнольд Шварценеггер пытался вести с ним переговоры, но пока безуспешно.

    Актер надеется, что в будущем владелец прав согласится с его предложением снять продолжение фильма. По словам Шварценеггера, он сыграл бы 70-летнего короля Конана, которому надоело сидеть на троне, и после появления врага Конан-варвар отправится в приключение. Актер заметил, что концепция фильма давно готова, и он готов рассматривать разные предложения, передает сайт thearnoldfans.com.

    кино актер Арнольд Шварценеггер
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