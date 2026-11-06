Макс Барських завершив багаторічну співпрацю з Аланом Бадоєвим

Макс Барських заявив про паузу в карʼєрі

Український співак Макс Барських припинив співпрацю з кліпмейкером Аланом Бадоєвим. Артист та режисер прокоментували це рішення. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу артиста.

Макс Барських та Алан Бадоєв співпрацювали 18 років після зустрічі на «Фабриці зірок». Саме так співак та продюсер вперше зустрілися. З того часу разом вони створили чимало хітів та відеокліпів до них. Нині ж співпраця зірок завершена.

«Так склалося, що саме цього року, через 18 років, ми з Максом завершуємо нашу співпрацю. Це виважене рішення, до якого ми йшли досить довго. Цей рік став для нас особливим, і сьогодні я хочу сказати молодим артистам: пам’ятайте, що навіть прощатися можна з любов’ю та вдячністю», – сказав Алан Бадоєв.

Макс Барських та Алан Бадоєв співпрацювали 18 років фото з відкритих джерел

Макс Барських також прокоментував припинення співпраці з режисером. «Коли я сумнівався в собі, ти завжди знаходив слова, які надихали мене, давали силу та віру рухатися далі. Бути твоїм артистом – це справжня школа, цілий університет, який я мав щастя пройти», – сказав виконавець.

Разом із цим Макс Барських повідомив, що на певний час йде у творчу відпустку. За словами музиканта, він потребує паузи та відпочинку. «Зараз я відчуваю, що мені потрібна невелика творча пауза. Хочу присвятити час собі, відпочити та відновити сили. Думаю, ця пауза триватиме щонайменше рік», – зауважив співак.

Нагадаємо, український співак Макс Барських та режисер Алан Бадоєв зробили спільну заяву на тлі чуток про їхній роман. Артист і його продюсер записали спільне відео, де іронічно відреагували на заяви психологині Наталії Холоденко про їхній ймовірний роман.