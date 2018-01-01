Арсен Мирзоян нарисовал на холсте Дорофееву и Монатика

Во время съемок «СуперИнтуиции» Сергей Притула рассекретил еще один талант певца

О том, что Арсен Мирзоян работал бригадиром на заводе «Запорожсталь», мы знаем. О том, что играл в КВН и пытал счастья в юмористических программах – тоже. [READ_MORE] Но оказывается, что Арсен еще и рисует. Причем весьма талантливо. И зачастую – тайком. Секретное хобби певца раскрыли во время съемок спецвыпуска



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Арсен Мирзоян

Во время съемок «СуперИнтуиции» Сергей Притула рассекретил еще один талант певца

О том, что Арсен Мирзоян работал бригадиром на заводе «Запорожсталь», мы знаем. О том, что играл в КВН и пытал счастья в юмористических программах – тоже.

Но оказывается, что Арсен еще и рисует. Причем весьма талантливо. И зачастую – тайком. Секретное хобби певца раскрыли во время съемок спецвыпуска «СуперИнтуиции», где места незнакомцев заняли украинские селебрити, а места игроков – Надя Дорофеева и Дима Монатик.

«Я люблю быстрые рисунки. Например, часто рисую случайных людей в аэропортах, пока они не видят. И потом дарю им эти картинки. Реакцию понимаю по мимике – обычно это иностранцы, и говорим мы на разных языках. Иногда рисую картины для благотворительных аукционов, а пару лет назад создал мурал на стене дома в Каменец-Подольском. На нем – черно-белый Чарли Чаплин» – рассказал Мирзоян.

Мирзоян подготовился к участию в «СуперИнтуиции». Накануне он нарисовал общий портрет Нади Дорофеевой и Mонатика.

«У меня было время, грифель и уголь, – улыбнулся Арсен, показывая картину, на которой Надя старательно прорисовывает бороду коллеге по цеху. – В общем, сплошной экспромт. Времени на работу ушло немного. Пока рисовал Диму – моя дочь Нина пачкала углем кресло, пока рисовал Надю – Нину покупали, а когда делал последние штрихи сажей – Нину накормили и уложили спать»

Но картина – одна, а игроков – двое. По задумке Мирзояна, получит работу тот, кто отгадает его номинацию.