Племянница Софии Ротару едва не утонула на съемках нового видео

Во время съемок выяснилось, что артистка боится воды

Молодая певица, племянница Софии Ротару Sonya Kay рассказала, едва не утонула во время съемок видео на новую песню «Слушай мое сердце» По словам певицы, все произошло очень внезапно, а виной всему стал ее детский страх воды. «Дело в том, что я боюсь воды с детства. Даже на море я плаваю только там, где чувствую дно. Дома у меня



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Sonya Kay

Во время съемок выяснилось, что артистка боится воды

Молодая певица, племянница Софии Ротару Sonya Kay рассказала, едва не утонула во время съемок видео на новую песню «Слушай мое сердце»

По словам певицы, все произошло очень внезапно, а виной всему стал ее детский страх воды.

«Дело в том, что я боюсь воды с детства. Даже на море я плаваю только там, где чувствую дно. Дома у меня нет ванны, только душ. А на съемках клипа мне пришлось погрузиться в ванну с подкрашенной водой и было совершенно непонятно, где там дно», - поделилась Sonya Kay.

Стоит отметить, что ванна, в которую пришлось окунуться певице была огромных размеров и больше походила на бассейн, а вода едва дотягивала до шести градусов по Цельсию.

По сценарию 27-летняя исполнительница должна была нырнуть в белую жидкость, которая была в ванной. Но чем глубже Соня опускалась в воду, тем больший страх ее охватывал.

«Было очень холодно, краска попадала мне в глаза. Внезапно руки начали дрожать, сердце бешено застучало, началась паника. Конечно в таком состоянии я не могла самостоятельно вылезти из ванной и начала чувствовать что меня накрывает. Если бы не моя команда, которая вытащила меня из воды, я не представляю чем бы все закончилось», - вспоминает артистка.

Режиссер клипа Виктор Скуратовский предложил певице не снимать этот эпизод, но Sonya Kay решила оставить эту сцену и повторила ее, только уже без погружения.

По словам исполнительницы, эта видеоработа будет выполнена в стиле фэшн-арта с необычными образами, эмоциями и космосом.

Джерело: ТСН