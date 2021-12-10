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    Беленюк занимался народными танцами: Но меня выгнали!

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    О личной жизни известный спортсмен и политик говорит: &laquo;Всему свое время&raquo; - Беленюк занимался народными танцами: Но меня выгнали!
    О личной жизни известный спортсмен и политик говорит: «Всему свое время»
    Фото: пресс-служба телеканала Интер

    Завидный холостяк рассказал, о какой избраннице мечтает

    Недавно на странице в соцсетях Жан Беленюк опубликовал видео с Дарьей Билодид – спортсмены вместе тренировались и соревновались. В СМИ сразу же стали обсуждать возможные романтические отношения между ними. «Мы с Дарьей очень хорошо общаемся, но у нас дружеские отношения, не более того», – признался борец.

    Также звездный холостяк рассказал программе «Утро с Интером», какой должна быть девушка, чтобы покорить его сердце: «Она необязательно должна быть из сферы спорта. Она должна быть просто хорошим человеком. Я являюсь сторонником того, что всему свое время».

    Жан признался, что много времени проводит в спортзале, даже если впереди не запланированы соревнования. «Если перестаешь тренироваться, сразу начинают напоминать старые травмы – болят поясница, спина», – признается олимпийский чемпион.

    Кстати, завоевать «золото» на Олимпиаде в Токио ему не помешала серьезная травма, которую получил перед соревнованиями. «За 10 дней до начала Олимпиады я травмировал плечевой сустав, – рассказывает борец. – Врачи сказали, что моя подготовка к Играм завершена. Но мой тренер считал иначе. После того, как мы вернулись из больницы, он сказал, что у меня через час тренировка. Мы не нагружали плечо, но я постоянно делал кардионагрузку, чтобы поддерживать форму». И когда после всех испытаний украинский спортсмен получил золотую медаль, он поддался эмоциям и… станцевал гопак!

    «Я занимался украинскими народными танцами в детстве, – объясняет Жан. – Но меня оттуда выгнали! Сказали, что у меня нет таланта и гибкости, которая нужна для танцора. Но я не жалею – через некоторое время я начал заниматься греко-римской борьбой».

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    Теги: Олимпиада (Олимпийские игры) политика Жан Беленюк новости Дарья Билодид
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    Беленюк занимался народными танцами: Но меня выгнали!