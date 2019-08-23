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    Шоу-биз

    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна

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    <p>Белла Хадид</p> <p>Фото: instagram.com/bellahadid/</p> - Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна

    Белла Хадид

    Фото: instagram.com/bellahadid/

    Красотка порадовала поклонников откровенными фото

    22-летняя Белла Хадид примерила соблазнительное монокини, подчеркивающее красоту ее фигуры. Звезда Белла в сером слитном купальнике с дерзкими вырезами удобно расположилась на надувном матрасе. Для снимка она выбрала идеальный фон – пышный куст с белоснежными гортензиями.

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    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна
    Фото: instagram.com/bellahadid/

    Поклонники пришли в восторг от дерзкого образа Беллы и ее стройной фигуры. «Ох, эта талия!», «Мне нужен этот купальник!», «Красивый ангел», «Хочу такое же тело!», «Королева», – прокомментировали подписчики в «Инстаграме».

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    Белла Хадид
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