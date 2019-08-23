Белла Хадид в купальнике с экстремальными вырезами сексуально позировала у бассейна



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Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid/

Красотка порадовала поклонников откровенными фото

22-летняя Белла Хадид примерила соблазнительное монокини, подчеркивающее красоту ее фигуры. Звезда Белла в сером слитном купальнике с дерзкими вырезами удобно расположилась на надувном матрасе. Для снимка она выбрала идеальный фон – пышный куст с белоснежными гортензиями.

Поклонники пришли в восторг от дерзкого образа Беллы и ее стройной фигуры. «Ох, эта талия!», «Мне нужен этот купальник!», «Красивый ангел», «Хочу такое же тело!», «Королева», – прокомментировали подписчики в «Инстаграме».

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