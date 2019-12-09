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    Шоу-биз

    Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)

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    <p>Супермодель Белла Хадид подчеркнула свое главное достоинство &laquo;мокрым&raquo; топом</p> <p></p> - Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)

    Супермодель Белла Хадид подчеркнула свое главное достоинство «мокрым» топом

    instagram.com/bellahadid/

    Звезда подиумов позировала около пальмы в томных позах

    23-летняя Белла Хадид отправилась на французский остров Сен-Бартелеми. На курорте Белла не теряла времени даром. Она успела побывать на открытии бутика Chrome Hearts. Красотка не только работает, но и отдыхает. Разумеется, она не забывает и делать снимки для поклонников. Белла надела эффектный total white образ.

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    Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)
    Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)
    Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)
    Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)
    Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)
    Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)
    Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)
    Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)
    instagram.com/bellahadid/

    Звезда подиумов позировала около пальмы в томных позах: можно не сомневаться, что все взгляды были прикованы к ее груди, очертания которой явственно проступали сквозь такой легкомысленный наряд.

     

    Белла Хадид
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