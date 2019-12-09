Белла Хадид засветила упругую грудь в мокрой прозрачной майке (фото)



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Супермодель Белла Хадид подчеркнула свое главное достоинство «мокрым» топом instagram.com/bellahadid/

Звезда подиумов позировала около пальмы в томных позах

23-летняя Белла Хадид отправилась на французский остров Сен-Бартелеми. На курорте Белла не теряла времени даром. Она успела побывать на открытии бутика Chrome Hearts. Красотка не только работает, но и отдыхает. Разумеется, она не забывает и делать снимки для поклонников. Белла надела эффектный total white образ.

Звезда подиумов позировала около пальмы в томных позах: можно не сомневаться, что все взгляды были прикованы к ее груди, очертания которой явственно проступали сквозь такой легкомысленный наряд.