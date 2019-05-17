Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/vikanablack/

Новая фотография певицы вызвала череду слухов в соцсети

Украинская певица, участница популярной группы «НеАнгелы» Виктория, которая не выносит подробности личной жизни на всеобщее обозрение, шокировала фанов новой фотографией со скругленным животом.

На странице в Instagram поп-певица показала снимок, на котором позирует на фоне природы возле скульптуры в Днепре.

«Прикоснулась к шарику, загадала желание. Надеюсь оно сбудется», - сообщила в соцсети звезда.

Подпись к фото окончательно смутила поклонников певицы. Некоторые утверждают, что певица не беременна, другие же заявляют, что звезда в положении.

Тем временем, сама Виктория пока не спешит комментировать ситуацию.



