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    Шоу-биз

    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот

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    instagram.com/vikanablack/ - Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    instagram.com/vikanablack/

    Новая фотография певицы вызвала череду слухов в соцсети

    Украинская певица, участница популярной группы «НеАнгелы» Виктория, которая не выносит подробности личной жизни на всеобщее обозрение, шокировала фанов новой фотографией со скругленным животом.

    На странице в Instagram поп-певица показала снимок, на котором позирует на фоне природы возле скульптуры в Днепре.

    «Прикоснулась к шарику, загадала желание. Надеюсь оно сбудется», -  сообщила в соцсети звезда.

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    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    Беременна? Незамужняя Виктория из «НеАнгелов» показала округлившийся живот
    instagram.com/vikanablack/

    Подпись к фото окончательно смутила поклонников певицы. Некоторые утверждают, что певица не беременна, другие же заявляют, что звезда в положении.

    Тем временем, сама Виктория пока не спешит комментировать ситуацию.

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