Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эшли Грэм instagram / ashleygraham

31-летняя модель восхитила поклонников откровенным образом

Самая известная plus-size модель Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело в последние месяцы. Она позировала без одежды. Грэм сделала яркое фото рядом с растением. Модель стояла в коридоре, приспустив белый халат.

На снимке хорошо заметен увеличившийся живот звезды подиумов и грудь, которая также стала больше в размерах. Бюст Эшли прикрыла руками. Лицо будущей матери озаряет свет.

«Красотка, женственная и прекрасная», «Круто выглядите», «Я тоже беременна и хочу на массаж», «Какая вы красивая», «Вы такая аппетитная женщина! Восхищаюсь», – написали фолловеры Эшли.