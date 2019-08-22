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    Шоу-биз

    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру

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    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    31-летняя модель восхитила поклонников откровенным образом

    Самая известная plus-size модель Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело в последние месяцы. Она позировала без одежды. Грэм сделала яркое фото рядом с растением. Модель стояла в коридоре, приспустив белый халат.

    На снимке хорошо заметен увеличившийся живот звезды подиумов и грудь, которая также стала больше в размерах. Бюст Эшли прикрыла руками. Лицо будущей матери озаряет свет.

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    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру
    Беременная Эшли Грэм показала обнаженную фигуру

     «Красотка, женственная и прекрасная», «Круто выглядите», «Я тоже беременна и хочу на массаж», «Какая вы красивая», «Вы такая аппетитная женщина! Восхищаюсь», – написали фолловеры Эшли.

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