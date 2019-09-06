Беременная Эшли Грэм в красном латексе шокировала поклонников дерзким выходом в свет



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Эшли Грэм instagram / ashleygraham

Знаменитая plus-size модель очаровала гостей мероприятия горячим аутфитом

31-летняя Эшли Грэм впервые появилась на светском вечере после того, как рассекретила свою беременность Грэм стала звездой церемонии вручения наград Fashion Media Awards 2019, проходившей в Нью-Йорке. Манекенщица нарядилась в облегающее красное платье из латекса, продемонстрировав изменившуюся фигуру.

Поклонников впечатлил эффектный выход Эшли.

«Ты – само превосходство», «Просто сияешь», «Никогда не встречал еще более сексуальную беременную женщину», – прокомментировали пользователи Instagram.