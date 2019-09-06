Беременная Эшли Грэм в красном латексе шокировала поклонников дерзким выходом в свет
Эшли Грэм
instagram / ashleygraham
Знаменитая plus-size модель очаровала гостей мероприятия горячим аутфитом
31-летняя Эшли Грэм впервые появилась на светском вечере после того, как рассекретила свою беременность Грэм стала звездой церемонии вручения наград Fashion Media Awards 2019, проходившей в Нью-Йорке. Манекенщица нарядилась в облегающее красное платье из латекса, продемонстрировав изменившуюся фигуру.
Поклонников впечатлил эффектный выход Эшли.
«Ты – само превосходство», «Просто сияешь», «Никогда не встречал еще более сексуальную беременную женщину», – прокомментировали пользователи Instagram.