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    Шоу-биз

    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке

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    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    31-летняя Эшли Грэм провела уик-энд в Нью-Йорке вместе со своим 31-летним мужем Джастином Эрвиным. Во время отдыха звезда устроила милую фотосессию с возлюбленным. В цветочном бикини она позировала с коктейлем в руке на фоне красивого моста и небоскребов.

    Супруг Грэм, загорающий рядом, нежно положил руку на ее округлившийся живот. «Пребываем в отпуске», – подписала серию романтичных кадров Эшли.

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    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке
    Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке

    Поклонники умилились фотографиями счастливой модели, готовящейся к рождению первенца. «Ты самая милая мамочка», «Надеюсь, я буду выглядеть также во время беременности», «Самая красивая беременная леди», – прокомментировали они в Instagram.

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