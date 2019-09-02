Беременная Эшли Грэм в пикантном бикини позагорала с мужем в Нью-Йорке



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Эшли Грэм instagram / ashleygraham

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

31-летняя Эшли Грэм провела уик-энд в Нью-Йорке вместе со своим 31-летним мужем Джастином Эрвиным. Во время отдыха звезда устроила милую фотосессию с возлюбленным. В цветочном бикини она позировала с коктейлем в руке на фоне красивого моста и небоскребов.

Супруг Грэм, загорающий рядом, нежно положил руку на ее округлившийся живот. «Пребываем в отпуске», – подписала серию романтичных кадров Эшли.

Поклонники умилились фотографиями счастливой модели, готовящейся к рождению первенца. «Ты самая милая мамочка», «Надеюсь, я буду выглядеть также во время беременности», «Самая красивая беременная леди», – прокомментировали они в Instagram.

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