Беременная Эшли Грэм в сексуальном мини-платье станцевала в лифте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эшли Грэм instagram / ashleygraham

Самая узнаваемая американская plus-size-модель показала зажигательные танцы в лифте.

31-летняя Эшли Грэм после объявления о скором пополнении в семье занимается спортом и отчитывается об этом своим фолловерам. На днях модель в леопардовом мини-платье взглянула на себя в зеркало. Налюбовавшись своим дерзким образом, она начало радостно пританцовывать и снимать свои забавы на видео. В конце ролика Эшли шаловливо показала фанатам язык.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 27 Авг 2019 в 8:16 PDT

Эмили Ратаковски пришла в восторг от энергичных танцев Грэм. «Как у тебя получается быть еще прекраснее во время беременности? Как это возможно? Я не понимаю», – написала актриса в Instagram.

Также Грэм продолжает с удовольствием делиться откровенными снимками в бикини.

Читайте также: Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини