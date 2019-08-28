Беременная Эшли Грэм в сексуальном мини-платье станцевала в лифте
Эшли Грэм
instagram / ashleygraham
Самая узнаваемая американская plus-size-модель показала зажигательные танцы в лифте.
31-летняя Эшли Грэм после объявления о скором пополнении в семье занимается спортом и отчитывается об этом своим фолловерам. На днях модель в леопардовом мини-платье взглянула на себя в зеркало. Налюбовавшись своим дерзким образом, она начало радостно пританцовывать и снимать свои забавы на видео. В конце ролика Эшли шаловливо показала фанатам язык.
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Эмили Ратаковски пришла в восторг от энергичных танцев Грэм. «Как у тебя получается быть еще прекраснее во время беременности? Как это возможно? Я не понимаю», – написала актриса в Instagram.
Также Грэм продолжает с удовольствием делиться откровенными снимками в бикини.
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