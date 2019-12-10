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    Шоу-биз

    Бейонсе показала свою самую знаменитую часть тела в облегающем боди (фото)

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    <p>38-летняя Бейонсе порадовала своих поклонников пикантными кадрами</p> <div></div> - Бейонсе показала свою самую знаменитую часть тела в облегающем боди (фото)

    38-летняя Бейонсе порадовала своих поклонников пикантными кадрами

    instagram.com/beyonce/

    Исполнительница хита Beautiful Liar показала роскошную фигуру, которой гордится

    38-летняя американская поп-дива Бейонсе поделилась яркими снимками, которые сделала в поддержку своей линии одежды. Певица позировала в бордовом спортивном боди, соблазнительно облегавшем ее пышные формы. Бейонсе продемонстрировала ягодицы, кокетливо подняв руки вверх.

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    Бейонсе показала свою самую знаменитую часть тела в облегающем боди (фото)
    Бейонсе показала свою самую знаменитую часть тела в облегающем боди (фото)
    Бейонсе показала свою самую знаменитую часть тела в облегающем боди (фото)
    Бейонсе показала свою самую знаменитую часть тела в облегающем боди (фото)
    Бейонсе показала свою самую знаменитую часть тела в облегающем боди (фото)
    Бейонсе показала свою самую знаменитую часть тела в облегающем боди (фото)
    instagram.com/beyonce/

    Артистка предпочла оригинальную прическу – заплела дреды. На волосах красовалось название ее модного бренда – Ivy Park. Это название звезда выбрала в честь семилетней дочери – Блюа Айви, а также своего детского пристанища, парка Парквуд.

    Певица сделала макияж в натуральных тонах. Она выбрала яркий маникюр — накрасила свои длинные ногти лаком в бордово-белых тонах. Бейонсе выбрала оригинальные аксессуары с указанием своей торговой марки. Необычные ювелирные изделия украсили ее уши и зубы. Новая коллекция вещей будет доступна всем желающим с 18 января.

     

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