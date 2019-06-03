Бейонсе примерила роскошный золотистый наряд в стиле диснеевского «Короля Льва»



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Бейонсе

Певица с дочерью Блю Айви посетила тематическую вечеринку своей матери - дизайнера Тины Ноулз Лоусон.

Каждый год родители Бейонсе устраивают свой мини-бал костюмов под названием Wearable Art Gala. В этот раз тематическая вечеринка была приурочена к выходу «живой» экранизации диснеевского мультфильма «Король Лев», где певица озвучивает супругу Симбы Налу.

Мать певицы Тина Ноулз Лоусон является дизайнером и филантропом. В этот раз, кроме Бейонсе и Джей-Зи с Блю Айви, ее гостями стали певец Келли Роуланд и актер из сериала «Беверли Хиллз 90210» Ла Ла Энтони.

По словам организатора мини-бала, костюм для появления на Wearable Art Gala обязателен. Одним платьем с ожерельем отделаться нельзя – нужно прийти в чем-то маскарадном.