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    Шоу-биз

    На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее последней роли

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    <p>Сам фильм основан на статье 2015 года, опубликованной в New York Magazine</p> <div></div> - На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее последней роли

    Сам фильм основан на статье 2015 года, опубликованной в New York Magazine

    В фильме подробно описываются события из жизни Саманты и ее работы стриптизершей в одном из клубов Нью-Йорка

    Многие поклонники Дженнифер Лопес негативно отнеслись к участию певицы в фильме «Стриптизерши». А недавно в распоряжении зарубежных журналистов оказались судебные документы, согласно которым Саманта Барбаш подала в суд на ряд продюсерских компаний - Nuyorican Productions, STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions и Pole Sisters LLC.

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    На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее последней роли
    На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее последней роли
    На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее последней роли
    На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее последней роли
    На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее последней роли
    На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее последней роли

    Саманта Барбаш утверждает, что продюсеры фильма, главную роль в котором сыграет Джей Ло, обращались к ней, чтобы получить согласие на съемку, ведь именно она является одним из главных прототипов героев. Саманта отказалась от предложения продюсеров, поскольку считает сюжет фильма порочащим ее честь и достоинство.

    Сам фильм основан на статье 2015 года, опубликованной в New York Magazine. В ней подробно описываются события из жизни Саманты и ее работы стриптизершей в одном из клубов Нью-Йорка.

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