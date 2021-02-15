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    Бейонсе в купальнике из латекса заставила мужчин оцепенеть от восторга (фото)

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    Американская певица Бейонсе - Бейонсе в купальнике из латекса заставила мужчин оцепенеть от восторга (фото)
    Американская певица Бейонсе

    Звезда восхитила фанатов

    Американская певица Бейонсе опубликовала фото в купальнике из латекса и восхитила фанатов. Она разместила серию рекламных постов на своей странице в Instagram.

    На снимке 39-летняя певица лежит на обернутом пленкой белом диване в обтягивающем коричневом купальнике и белых кроссовках. Фото сделаны для продвижения коллекции Adidas x Icy Park.

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    Бейонсе в купальнике из латекса заставила мужчин оцепенеть от восторга (фото)
    Бейонсе в купальнике из латекса заставила мужчин оцепенеть от восторга (фото)

    Поклонники Бейонсе оценили ее фигуру в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков. «Эта женщина не стареет», «Ты только молодеешь», «Королева», «Когда ты начнешь стареть?», «Как тебе удается выглядеть такой молодой?», «Я думаю, Бейонсе сломает интернет!» — отметили подписчики.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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