Без латекса и силикона: Ким Кардашьян показала забавные архивные фото



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instagram / kimkardashian

Звезда реалити-шоу поделилась неоднозначными фотографиями из семейного архива - в честь дня рождения сестры

Ким Кардашьян в соцсети выложила несколько детских фото из семейного архива. На одном из снимков звезда запечатлена в брекетах. Свою публикацию звезда реалити-шоу приурочила ко дню рождения своей сестры Кортни.

На некоторых фотографиях обе сестры запечатлены вместе со своим папой - Робертом, на других они сняты вместе или с друзьями.

«Я правда не могу поверить, что мы прожили такую жизнь. Это настоящая мечта, пройти через множество испытаний с такой сестрой, как ты! Я многому у тебя научилась. Ты великолепная мама и друг! Не могу дождаться, чтобы отметить твои именины! Ты даже представить себе не можешь, как я тебя люблю!» – написала Ким.

Возвращаясь к фото, где Ким изображена в брекетах, отметим, что это уже не первый раз, когда она не стесняется показывать себя в правдивом свете. Ранее теледива опубликовала «честные» фото, где на ее коже видны следы псориаза.

Звезда рассказала, что уже давно страдает от этой болезни и ей приходится все время искать подходящие средства, чтобы бороться с недугом.