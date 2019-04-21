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    Шоу-биз

    Без латекса и силикона: Ким Кардашьян показала забавные архивные фото

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    instagram / kimkardashian - Без латекса и силикона: Ким Кардашьян показала забавные архивные фото
    instagram / kimkardashian

    Звезда реалити-шоу поделилась неоднозначными фотографиями из семейного архива - в честь дня рождения сестры

    Ким Кардашьян в соцсети выложила несколько детских фото из семейного архива. На одном из снимков звезда запечатлена в брекетах. Свою публикацию звезда реалити-шоу приурочила ко дню рождения своей сестры Кортни.

    На некоторых фотографиях обе сестры запечатлены вместе со своим папой - Робертом, на других  они сняты вместе или с друзьями.

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    Без латекса и силикона: Ким Кардашьян показала забавные архивные фото
    Без латекса и силикона: Ким Кардашьян показала забавные архивные фото
    Без латекса и силикона: Ким Кардашьян показала забавные архивные фото
    Без латекса и силикона: Ким Кардашьян показала забавные архивные фото
    Без латекса и силикона: Ким Кардашьян показала забавные архивные фото
    Без латекса и силикона: Ким Кардашьян показала забавные архивные фото
    instagram / kimkardashian

     «Я правда не могу поверить, что мы прожили такую жизнь. Это настоящая мечта, пройти через множество испытаний с такой сестрой, как ты! Я многому у тебя научилась. Ты великолепная мама и друг! Не могу дождаться, чтобы отметить твои именины! Ты даже представить себе не можешь, как я тебя люблю!» – написала Ким.

    Возвращаясь к фото, где Ким изображена в брекетах, отметим, что это уже не первый раз, когда она не стесняется показывать себя в правдивом свете. Ранее теледива опубликовала «честные» фото, где на ее коже видны следы псориаза.

    Звезда рассказала, что уже давно страдает от этой болезни и ей приходится все время искать подходящие средства, чтобы бороться с недугом.

     

    Кардашьян
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