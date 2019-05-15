Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)



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Тина Кунаки

Тина впервые стала мамой 19 апреля

22-летняя Тина Кунаки впервые после рождения дочери, которую они с 52-летним Венсаном Касселем назвали Амазони, была замечена на публике. Папарации сфотографировали модель, когда она шла по набережной Круазет около того места, где сейчас проходит Каннский кинофестиваль. Для своего выхода звезда выбрала платье с цветочным принтом, черные ботильоны и сумку Prada.

Напомним, Тина впервые стала мамой 19 апреля. С тех пор жена Венсана Касселя проводит все свое свободное время, ухаживая за малышкой. Первый раз пара официально появилась вместе на показе Victoria's Secret в Париже в конце 2016 года.