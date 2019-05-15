  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)

    • Розсилка
    Тина Кунаки - Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)
    Тина Кунаки

    Тина впервые стала мамой 19 апреля

    22-летняя Тина Кунаки впервые после рождения дочери, которую они с 52-летним Венсаном Касселем назвали Амазони, была замечена на публике. Папарации сфотографировали модель, когда она шла по набережной Круазет около того места, где сейчас проходит Каннский кинофестиваль. Для своего выхода звезда выбрала платье с цветочным принтом, черные ботильоны и сумку Prada.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)
    Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)
    Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)
    Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)
    Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)
    Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)
    Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)
    Без макияжа и укладки: Тина Кунаки впервые вышла в свет после родов (фото)

    Напомним, Тина впервые стала мамой 19 апреля. С тех пор жена Венсана Касселя проводит все свое свободное время, ухаживая за малышкой. Первый раз пара официально появилась вместе на показе Victoria's Secret в Париже в конце 2016 года.

     Читайте также: Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ