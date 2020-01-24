Кортни Кокс выложила в Инстаграм фото последнего совместного ужина актеров сериала «Друзья»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актеры собрались за одним столом для последнего совместного ужина на съемочной площадке

Актриса показала фото сделанное 16 лет назад

С момента съемок последнего эпизода культового сериала «Друзья» прошло ровно 16 лет. 55-летняя Кортни Кокс, исполнившая роль Моники Геллер, решила вспомнить, тот день 23 января 2004 года, когда они с коллегами в последний раз собрались за одним столом. Она опубликовала кадр, сделанный незадолго до начала съемок и назвала его «Last Supper» (Тайная вечеря), намекая на знаменитую картину Леонардо да Винчи.

Впрочем, снимок действительно похож на произведение итальянского художника. Актеры, исполнившие ведущие роли, собрались за одним столом для последнего совместного ужина на съемочной площадке. В комментарии под фото Дженнифер Энистон оставила плачущий смайлик, как и многие фанаты сериала.

Читайте также: Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию