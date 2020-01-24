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    Шоу-биз

    Кортни Кокс выложила в Инстаграм фото последнего совместного ужина актеров сериала «Друзья»

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    Актеры собрались за одним столом для последнего совместного ужина на съемочной площадке - Кортни Кокс выложила в Инстаграм фото последнего совместного ужина актеров сериала «Друзья»
    Актеры собрались за одним столом для последнего совместного ужина на съемочной площадке

    Актриса показала фото сделанное 16 лет назад

    С момента съемок последнего эпизода культового сериала «Друзья» прошло ровно 16 лет. 55-летняя Кортни Кокс, исполнившая роль Моники Геллер, решила вспомнить, тот день 23 января 2004 года, когда они с коллегами в последний раз собрались за одним столом. Она опубликовала кадр, сделанный незадолго до начала съемок и назвала его «Last Supper» (Тайная вечеря), намекая на знаменитую картину Леонардо да Винчи.

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    Впрочем, снимок действительно похож на произведение итальянского художника. Актеры, исполнившие ведущие роли, собрались за одним столом для последнего совместного ужина на съемочной площадке. В комментарии под фото Дженнифер Энистон оставила плачущий смайлик, как и многие фанаты сериала.

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