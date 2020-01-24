Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве



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«Я думала, что не доживу до 17 лет», - призналась Айлиш

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18-летняя Билли Айлиш дала откровенное интервью, в котором рассказала, что хотела лишить себя жизни. Ужасные мысли посещали голову юной знаменитости из-за ее друзей. Билли рассказала, что ее бешеный успех привел к тому, что она потеряла всех друзей – они не смогли принять новые обстоятельства ее жизни. В тот момент, а произошло это в 2018 году, девушка чувствовала себя подавленной и была безутешна.

«Я была так несчастна, не было ничего, что могло бы порадовать меня, – призналась Билли. – Тогда я думала, что не доживу до 17 лет». Певица вспомнила случай, который произошел во время ее гастролей в Берлине. Билли находилась в отеле одна и увидела окно - тогда она была готова выпрыгнуть из него, чтобы положить конец своим страданиям.

«Я смогла остановить себя. А когда я осознала происходящее, я долго плакала, вспоминая то, как собиралась лишить себя жизни», - поделилась Айлиш.

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