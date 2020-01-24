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    Шоу-биз

    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве

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    <p>&laquo;Я думала, что не доживу до 17 лет&raquo;, - призналась Айлиш</p> <div></div> - Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве

    «Я думала, что не доживу до 17 лет», - призналась Айлиш

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    18-летняя Билли Айлиш дала откровенное интервью, в котором рассказала, что хотела лишить себя жизни. Ужасные мысли посещали голову юной знаменитости из-за ее друзей. Билли рассказала, что ее бешеный успех привел к тому, что она потеряла всех друзей – они не смогли принять новые обстоятельства ее жизни. В тот момент, а произошло это в 2018 году, девушка чувствовала себя подавленной и была безутешна.

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    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве
    Билли Айлиш рассказала, как едва не покончила с собой на нервной почве

    «Я была так несчастна, не было ничего, что могло бы порадовать меня, – призналась Билли. –  Тогда я думала, что не доживу до 17 лет». Певица вспомнила случай, который произошел во время ее гастролей в Берлине. Билли находилась в отеле одна и увидела окно - тогда она была готова выпрыгнуть из него, чтобы положить конец своим страданиям.

    «Я смогла остановить себя. А когда я осознала происходящее, я долго плакала, вспоминая то, как собиралась лишить себя жизни», - поделилась Айлиш.

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    знаменитости певица шоу-бизнес
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