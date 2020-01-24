Ротару прильнула к Киркорову в медленном танце на корпоративе российского миллиардера



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Певец пригласил Софию Михайловну на медленный танец на глазах у собравшихся гостей Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Российский поп-певец не смог усидеть на месте, когда на импровизированную сцену вышла украинская исполнительница

72-летняя София Ротару спела на юбилее возлюбленной российского бизнесмена Самвела Карапетяна композицию из собственного репертуара. Присутствующий на вечеринке эстрадный певец Филипп Киркоров не смог усидеть на месте, когда украинская исполнительница вышла на импровизированную сцену. Бывший муж Аллы Борисовны без микрофона пытался подпевать знаменитости, которая выступала на вечеринке вживую без фонограммы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 22 Янв 2020 в 9:02 PST

«Это был особенный вечер, который хочу и буду вспоминать. Пусть наши танцы с Софией Ротару станут традиционными, а встречи частыми… Пусть мои друзья всегда улыбаются», — добавил Киркоров.

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