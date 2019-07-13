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    Шоу-биз

    Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб

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    Билли Айлиш - Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб
    Билли Айлиш

    Певица предпочитает неординарные украшения

    17-летняя Билли Айлиш продемонстрировала одежду, которую взяла с собой в концертный тур.Звезда показала содержимое своего впечатляющего гастрольного гардероба. Начинающая артистка может похвастаться как брендовыми вещами, так и одеждой из масс-маркета.

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    Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб
    Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб
    Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб
    Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб
    Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб
    Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб
    Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб
    Билли Айлиш показала свой впечатляющий гастрольный гардероб

    Она стала героиней видео Hypebae. В ролике Билли похвасталась кроссовками Balenciaga и аксессуарами Gucci. Кумир молодежи предпочитает носить мешковатую одежду ярких цветов, что она постоянно демонстрирует в Instagram.

    Украшения певица предпочитает неординарные: она носит бижутерию в виде черепов и летучих мышей. Билли уже успела стать инфлюенсером для своих поклонников по всему миру.

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