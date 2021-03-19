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    Обвиняемого в каннибализме голливудского актера обвинили в изнасиловании

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    Голливудский актер Арми Хаммер - Обвиняемого в каннибализме голливудского актера обвинили в изнасиловании
    Голливудский актер Арми Хаммер

    В январе 2021 года в сети появились скриншоты переписок артиста, в которых он называл себя стопроцентным каннибалом

    Голливудского актера Арми Хаммера, ранее обвиняемого в каннибализме, обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает портал TMZ.

    Девушка по имени Эффи утверждает, что Хаммер насиловал ее более четырех часов. В частности, он ударил девушку головой о стену. По ее словам, это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.

    Как рассказала Эффи, она познакомилась с актером в 2016 году в одной из соцсетей, когда ей было 20 лет. Вскоре они начали с Хаммером отношения, которые через некоторое время стали насильственными и жестокими.

    В январе 2021 года в сети появились скриншоты переписок Арми Хаммера с женщинами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и говорил о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать ее бьющееся сердце в руках.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости актер
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