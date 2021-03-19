Пышнотелая модель наплевала на целлюлит и показала правдивое фото в белье

Модель, как всегда, решила поддержать девушек, которые устали видеть в соцсетях идеальных кукол

Популярная 33-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм не просто так смогла завоевать любовь и уважение своих подписчиков. Звезда всегда выкладывает максимально честные фото, не обращая внимания на мелкие недостатки или неудачный ракурс. В этот раз она снялась в ванне, правда, для приличия надев нижнее белье.

Эшли позировала в ванной комнате, подняв одну ногу на бортик. Судя по всему, модель только закончила банные процедуры — на дне еще оставалась вода, а влажные волосы она закрутила полотенцем. Женщина выбрала не самые удачные ракурс и позу для снимка, которые лишь подчеркнули неровный рельеф кожи, лишние килограммы и поплывшую талию. Все это не смогло смутить ни саму модель, ни ее фанатов.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.