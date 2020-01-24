Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии



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Откровенность 39-летней Кристины Агилеры вызвала фурор в сети

Поп-звезда разделась перед камерой

Популярная американская певица Кристина Агилера примерила провокационный образ. Платиновая блондинка сняла с себя белье и набросила на голое тело стильный плащ из черной лакированной кожи. Интимные участки тела поп-дива прикрыла тканью и руками.

«Есть сила в том, чтобы быть уязвимым», - процитировала поп-дива известного американского психолога Стива Ротера. Отметим, что певица нередко публикует пикантные снимки, хвастая своими прелестями.

«Вот это да, очень смело!», «Да вы роскошная женщина!», «Потрясающая фигура, так люблю вас!», «Дико сексуальная!», «Невероятная, вы просто эталон женской красоты», «Нереальная и харизматичная», «Необузданная сексуальность!» - рассыпались в комплиментах фолловеры.

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