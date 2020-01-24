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    Шоу-биз

    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии

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    <p>Откровенность 39-летней Кристины Агилеры вызвала фурор в сети</p> <div></div> - Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии

    Откровенность 39-летней Кристины Агилеры вызвала фурор в сети

    Поп-звезда разделась перед камерой

    Популярная американская певица Кристина Агилера примерила провокационный образ. Платиновая блондинка сняла с себя белье и набросила на голое тело стильный плащ из черной лакированной кожи. Интимные участки тела поп-дива прикрыла тканью и руками.

     «Есть сила в том, чтобы быть уязвимым», - процитировала поп-дива известного американского психолога Стива Ротера. Отметим, что певица нередко публикует пикантные снимки, хвастая своими прелестями.

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    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии
    Кристина Агилера слегка прикрыла плащом обнаженное тело в новой фотосессии

     «Вот это да, очень смело!», «Да вы роскошная женщина!», «Потрясающая фигура, так люблю вас!», «Дико сексуальная!», «Невероятная, вы просто эталон женской красоты», «Нереальная и харизматичная», «Необузданная сексуальность!» - рассыпались в комплиментах фолловеры.

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