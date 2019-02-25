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    Шоу-биз

    Билли Портер объяснил, почему появился на «Оскаре» в смокинге и платье

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    Билли Портер - Билли Портер объяснил, почему появился на «Оскаре» в смокинге и платье
    Билли Портер

    Знаменитый актер бросает вызов сложившемся понятию маскулинности

    Красная дорожка «Оскара» запомнилась многими удачными и не очень нарядами, но один образ точно побил все рекорды по обсуждаемости. Актер Билли Портер, который и раньше отличался весьма провокационными нарядами, на этот раз и вовсе лишил дара речи всех консерваторов.

    С одной стороны, Портер вполне уложился в традиционный мужской гардероб, выбрав смокинг и бабочку, но, с другой - вместо отутюженных брюк из-под пиджака виднелась пышная юбка бархатного бального платья от Christian Siriano. Дополняли образ украшения от Oscar Heyman.

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    Билли Портер объяснил, почему появился на «Оскаре» в смокинге и платье
    Билли Портер объяснил, почему появился на «Оскаре» в смокинге и платье
    Билли Портер объяснил, почему появился на «Оскаре» в смокинге и платье

    В интервью Vogue Портер также поделился своими мыслями о выбранном наряде.

    «Моя цель - быть ходячим произведение политического искусства каждый раз, когда я появляюсь на мероприятиях, и бросать вызов типичным ожиданиям. Что есть маскулинность? Женщины каждый день носят брюки, но стоит мужчине появиться в платье - моря выходят из берегов. У меня есть смелость пошатнуть статус-кво. Я уверен, что мужчинам хотелось бы больше играть с образами на красных дорожках. Но наша индустрии только маскируется под инклюзивную, а на деле мужчины боятся выйти за пределы этого статус-кво, потому что тогда их могут назвать женственными, а значит они никогда не получат «мужественную» роль, роль супергероя», - рассказал актер.

     Читайте также: Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке.


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