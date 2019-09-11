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    Шоу-биз

    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума

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    <p>Кара Делевинь</p> <p>Фото: instagram.com/caradelevingne/</p> - Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума

    Кара Делевинь

    Фото: instagram.com/caradelevingne/

    Самая высокооплачиваемая британская модель порадовала стильным выходом

    27-летняя Красотка Кара Делевинь восхитила публику стройной фигурой в откровенном наряде. Звезда появилась перед зрителями в едва заметной светло-зеленой кружевной полуграции. Образ был дополнен сапогами-чулками на высоком каблуке, доходящими практически до ягодиц модели. На руках знаменитости были надеты высокие перчатки.

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    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь в прозрачном наряде стала звездой подиума

    Стилисты тщательно продумали дерзкий образ звезды подиума: волосы собрали в высокий хвост и нанесли яркий макияж, акцентировав внимание на глазах. В руке Кара держала «волшебную палочку» с наконечником в виде сердца. Королева подиума появилась в сопровождении нескольких танцоров, облаченных в такие же откровенные наряды и белые кеды.

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