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    Шоу-биз

    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем

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    Кара Делевинь - Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Кара Делевинь

    Модель поделилась неожиданной историей о свидании с парнем

    27-летняя Кара Делевинь не скрывает свою сексуальную ориентацию. Уже давно она встречается с девушками, но было время, когда Кара ходила на свидания и с парнями.

     «Однажды я была на свидании с парнем. Я знаю, это странно, да? Он казался нормальным, но внезапно он сказал то, что будет преследовать меня до конца моих дней», - рассказала звезда в эфире популярного американского телешоу.

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    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем
    Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем

    Страшная история на самом деле оказалась очень смешной. Оказалось, что модель не любит вэйперов. Она призналась, что молодой человек начал делать вэйп трюки.

    «Ужасно. Это очень плохо», – подытожила Кара под смех публики.

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    знаменитости модель шоу-бизнес
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