Бисексуальную супермодель Кару Делевинь разочаровало свидание с парнем



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Кара Делевинь

Модель поделилась неожиданной историей о свидании с парнем

27-летняя Кара Делевинь не скрывает свою сексуальную ориентацию. Уже давно она встречается с девушками, но было время, когда Кара ходила на свидания и с парнями.

«Однажды я была на свидании с парнем. Я знаю, это странно, да? Он казался нормальным, но внезапно он сказал то, что будет преследовать меня до конца моих дней», - рассказала звезда в эфире популярного американского телешоу.

Страшная история на самом деле оказалась очень смешной. Оказалось, что модель не любит вэйперов. Она призналась, что молодой человек начал делать вэйп трюки.

«Ужасно. Это очень плохо», – подытожила Кара под смех публики.

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