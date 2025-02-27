Нібито не хотіла сидіти із ветераном. Чиновниця Чернівецької ОВА йде з посади

Атаманюк попросила вибачення у «всіх, кого могла ненавмисне образити»

Перша заступниця голови Чернівецької ОДА Альона Атаманюк звільнилася з посади. Раніше в мережі поширили інформацію про те, що чиновниця нібито не хотіла сидіти поруч з ветераном, бо він їй «не рівня». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Атаманюк.

«Ця ситуація, яка набула настільки масштабного резонансу, руйнувала суспільну згуртованість та підривала довіру до всіх значущих зусиль Буковини та обласної військової адміністрації, зокрема, для наближення перемоги у цій війні. Тому прошу Руслана Васильовича вже сьогодні підписати мою заяву. Дякую команді обласної військової адміністрації, волонтерам, захисникам і захисницям, ветеранам та кожному буковинцю, з ким довелось за цей час спільно попрацювати для досягнення результатів» , – йдеться в публікації чиновниці.

Крім того, Альона Атаманюк попросила вибачення у «всіх, кого могла ненавмисне образити» і закликала українців до «єдності та згуртованості».

фото: facebook.com/Alena Atamaniuk

Нагадаємо, першу заступницю начальника Чернівецької ОВА Альону Атаманюк звинуватили у приниженні керівника управління з питань ветеранської політики, учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО Валерія Вівчарюка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадського активіста, ветерана російсько-української війни Вальтера Шеффера.

Шеффер розповів, що Атаманюк написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики, що керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч із нею, оскільки він їй не рівня.

Пізніше Альона Атаманюк написала, що інформація не відповідає дійсності й є продовженням «травлі» проти неї.

«Я ніколи не думала, що мені це треба буде доводити словами, бо звикла до конкретних дій і в принципі так і роблю. Але раз така виникла ситуація, то хочу зізнатися (принаймні вже при всіх): у мене особлива любов до наших Захисників і Захисниць. Вони для мене дійсно Герої і взірець для наслідування, якими я захоплююсь і надихаюсь у роботі і повсякденному житті», – написала Атаманюк.

Також Атаманюк повідомила, що продовжуватиме працювати «не дивлячись на чорний піар».