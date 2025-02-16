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Кабмін пропонує заборонити кредиторам вибивати борги з ветеранів війні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Кабмін пропонує заборонити кредиторам вибивати борги з ветеранів війні
Запропоновані зміни розширюють перелік захищених категорій
фото з відкритих джерел

Кредитор має право звернутися до Мінветеранів за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії ветеранів війни

Кабінет Міністрів України на засіданні 14 лютого схвалив законопроєкт, що передбачає зміни до пункту 6-2 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про споживче кредитування».

Наразі цей закон зобов’язує кредиторів, колекторські компанії та інших осіб, залучених до врегулювання простроченої заборгованості під час воєнного стану, не контактувати з позичальниками, якщо вони належать до захищених категорій або про це повідомили їхні близькі.

До таких категорій відносяться:

  • військовослужбовці ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв’язку, які проходять службу на території України;
  • військовослужбовці, які отримали інвалідність через службу або хворобу після звільнення;
  • члени сімей загиблих, померлих чи зниклих безвісти військовослужбовців;
  • особи, які перебувають у полоні, з якими втрачено зв’язок або які вважаються зниклими безвісти.

Запропоновані зміни розширюють перелік захищених категорій, додаючи до нього:

  • військовослужбовців спеціальних правоохоронних органів, розвідувальних органів Міноборони та прикордонної служби, а також їхні родини;
  • ветеранів війни;
  • осіб, позбавлених свободи через збройну агресію проти України, та їхні сім’ї;
  • членів сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Крім того, законопроєкт пропонує окреслити перелік документів, які підтверджують належність до цих категорій, та передбачає, що Міністерство у справах ветеранів буде відповідальним за підтвердження статусу ветеранів війни для кредиторів.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів та Міністерство охорони здоров'я запускають експериментальний проєкт. Він розширить перелік безоплатних медичних послуг для учасників бойових дій. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Ветерани, які підписали декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати додаткові обстеження та лікування, відновлення після травм та захворювань і лікування травм опорно-рухового апарату та розширену психологічну підтримку.

До слова, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

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Теги: Кабмін Міноборони війна ветеран закон законопроєкт

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