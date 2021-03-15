Ирина Билык обновила свой легендарный хит «Одинокая» (видео)

Поклонники с восторгом приняли новую версию любимой песни

Знаменитая украинская певица Ирина Билык порадовала поклонников обновленным хитом «Одинокая». Об этом артистка сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«Я благодарна всем, кто любит мою музыку, что годы не властны над ней! Вы всегда с удовольствием поете эту песню со мной на концертах! Обновленная версия именно для вас, мои весенние!», – написала Билык.

Также певица призвала поклонников написать в комментариях, которую из песен артистки они хотели бы услышать в обновленной версии.

Поклонники с восторгом приняли новую версию любимой песни.

«Эти песни это то, что переживает настоящая женщина .... любовь, разочарования, потери, падения и взлеты ... все так душевно», «Я очень люблю Ваши песни, которые на украинском языке.. мне кажется, что Ваш голос намного нежнее и волшебнее звучит.. Море удовольствия и положительных эмоций испытываю при прослушивании», – пишут в комментариях поклонники певицы.

Напомним, песня «Одинокая» вошла в пятый студийный альбом «Фарбы», который вышел в 1997 году.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык пожаловалась на проблемы с сексом.

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.