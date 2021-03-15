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    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек

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    29-летняя баскетболистка Лиз Кэмбидж - Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    29-летняя баскетболистка Лиз Кэмбидж
    instagram.com/ecambage/

    Спортсменка пленила подписчиков своими формами

    29-летняя баскетболистка Лиз Кэмбидж добивается успехов не только в спортивной сфере. Девушка ростом два метра три сантиметра покоряет и мир моды, рекламируя в том числе Adidas Basketball, Via Drop и Bonds.

    Во время одной из последних фотосессий красавица позировала в нижнем белье от бренда Рианны Savage x Fenty. Лиз надела белый комплект с чулками и поясом, показывая на камеру свои соблазнительные формы и татуировки. Не смутило спортсменку и то, что ее наряд оказался прозрачным. Однако, чтобы жаркие фото не удалили из ее инстаграма, она предпочла замазать самые пикантные места.

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    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек
    instagram.com/ecambage/

    Откровенные кадры за день набрали почти 92 тысячи лайков, и фанаты засыпали звезду баскетбола комплиментами. Юзеры называли Лиз мечтой и отмечали, что из-за нее хотят встречаться с высокими девушками.

    Папа Лиз Кэмбидж нигериец, а мама — австралийка. Спортсменка провела детство в Мельбурне, а в подростковом возрасте переехала в США, чтобы профессионально играть в баскетбол, и теперь считается одной из лучших баскетболисток страны, пишет Daily Mail.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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