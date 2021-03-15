Двухметровая баскетболистка надела прозрачное белье, чтобы показать прелесть высоких девушек

Спортсменка пленила подписчиков своими формами

29-летняя баскетболистка Лиз Кэмбидж добивается успехов не только в спортивной сфере. Девушка ростом два метра три сантиметра покоряет и мир моды, рекламируя в том числе Adidas Basketball, Via Drop и Bonds.

Во время одной из последних фотосессий красавица позировала в нижнем белье от бренда Рианны Savage x Fenty. Лиз надела белый комплект с чулками и поясом, показывая на камеру свои соблазнительные формы и татуировки. Не смутило спортсменку и то, что ее наряд оказался прозрачным. Однако, чтобы жаркие фото не удалили из ее инстаграма, она предпочла замазать самые пикантные места.

Откровенные кадры за день набрали почти 92 тысячи лайков, и фанаты засыпали звезду баскетбола комплиментами. Юзеры называли Лиз мечтой и отмечали, что из-за нее хотят встречаться с высокими девушками.

Папа Лиз Кэмбидж нигериец, а мама — австралийка. Спортсменка провела детство в Мельбурне, а в подростковом возрасте переехала в США, чтобы профессионально играть в баскетбол, и теперь считается одной из лучших баскетболисток страны, пишет Daily Mail.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.