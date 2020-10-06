Блогерша пообещала прислать свои обнаженные фото каждому, кто проголосует за Байдена на президентских выборах



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YouTube-блогер Тана Монжо instagram.com/tanamongeau/

Призыв девушки могут трактовать как попытку купить голоса

Блогер из США пообещала прислать свои обнаженные фото каждому, кто проголосует за Джо Байдена на президентских выборах.

YouTube-блогер Тана Монжо выложила в твиттере пост с обещанием прислать откровенные фото каждому, кто проголосует за Джо Байдена во время президентских выборов США. Об этом пишет Dazed.

Девушка уже получила более 10 тысяч сообщений.

«Мне нравится видеть так много людей, которые хотят перемен так же сильно, как и я. Вам не нужна моя задница, чтобы знать, что правильно для Америки, так что идите голосовать!» — говорится в посте-пояснении.

Свою кампанию Монжо назвала Booty for Biden («Ягодицы за Байдена»).

Однако теперь у девушки могут быть проблемы с законом. Во‑первых, ее призыв могут трактовать как попытку купить голоса, что в США может обернуться тюремным сроком до двух лет. Во‑вторых, в 16 штатах запрещено фотографировать бюллетени, так что согласно их законам девушка призывает голосующих совершить запрещенное действие.

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