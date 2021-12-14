Больной Зайцев появился на людях и разоблачил родного сына

Слухи о беспомощности Вячеслава Зайцева появляются с завидной регулярностью

Долгое время ходили слухи, что 83-летний модельер Слава Зайцев не понимает, что творит, а его жизнь распоряжаются чужие люди, пишет российская пресса. Но сам Вячеслав Михайлович пришел в студию одного из телеканалов и рассказал, что прошел реабилитацию, и ему теперь значительно легче.

Модельер говорит, что пришел в ужас, когда осенью приехал в свой Дом Моды и увидел там полузаброшенное здание. Он заявил, что возвращается на свое рабочее место.

Также знаменитый дизайнер разоблачил сына, который долгое время утверждал, что не может дозвониться отцу: «Я пытаюсь сделать это каждый день и ни разу не связался с ним. Не знаю, почему не общается».