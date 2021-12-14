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    Больной Зайцев появился на людях и разоблачил родного сына

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    Вячеслав Зайцев тяжело болеет уже несколько лет - Больной Зайцев появился на людях и разоблачил родного сына
    Вячеслав Зайцев тяжело болеет уже несколько лет
    Фото: 7days.ru

    Слухи о беспомощности Вячеслава Зайцева появляются с завидной регулярностью

    Долгое время ходили слухи, что 83-летний модельер Слава Зайцев не понимает, что творит, а его жизнь распоряжаются чужие люди, пишет российская пресса. Но сам Вячеслав Михайлович пришел в студию одного из телеканалов и рассказал, что прошел реабилитацию, и ему теперь значительно легче.

    Модельер говорит, что пришел в ужас, когда осенью приехал в свой Дом Моды и увидел там полузаброшенное здание. Он заявил, что возвращается на свое рабочее место.

    Также знаменитый дизайнер разоблачил сына, который долгое время утверждал, что не может дозвониться отцу: «Я пытаюсь сделать это каждый день и ни разу не связался с ним. Не знаю, почему не общается».

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    Теги: скандал шоу-бизнес
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    Больной Зайцев появился на людях и разоблачил родного сына