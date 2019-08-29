Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
Камалия
Для дочерей звездных родителей учебный год начался на 4 дня раньше
Жена миллиардера Мохаммада Захура Камалия отвела детей в первый класс. Об этом певица отчиталась у себя в Инстаграме, показав фото с новоиспеченными ученицами, Арабеллой и Мирабеллой, Британской международной школы.
«Наше первое сентября наступило на 4 дня раньше. Сегодня наши принцессы пошли в первый класс школы. (иностранные школы в Киеве почему-то начинаются в конце августа)», - пояснила она.
Учебное заведение, которое выбрала для своих дочерей Камалия, является одним из самых дорогих в столице. Как пишет «Новое время», один год учебы ребенка в The British International School in Ukraine стоит $21 тысячу.