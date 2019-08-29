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    Шоу-биз

    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу

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    Камалия - Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Камалия

    Для дочерей звездных родителей учебный год начался на 4 дня раньше

    Жена миллиардера Мохаммада Захура Камалия отвела детей в первый класс. Об этом певица отчиталась у себя в Инстаграме, показав фото с новоиспеченными ученицами, Арабеллой и Мирабеллой, Британской международной школы.

    «Наше первое сентября наступило на 4 дня раньше. Сегодня наши принцессы пошли в первый класс школы. (иностранные школы в Киеве почему-то начинаются в конце августа)», - пояснила она.

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    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу
    Больше $20 тысяч в год: Камалия отвела дочерей-двойняшек в элитную школу

    Учебное заведение, которое выбрала для своих дочерей Камалия, является одним из самых дорогих в столице. Как пишет «Новое время», один год учебы ребенка в The British International School in Ukraine стоит $21 тысячу.

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    Камалия певица
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