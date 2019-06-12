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    Шоу-биз

    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей

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    Бритни Спирс - Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бритни Спирс

    Американская звезда отдыхает с возлюбленным в Майами

    В последнее время Бритни Спирс переживает нелегкие времена. Певица лечилась в психиатрической клинике, а потом попала в объектив папарацци, убежав из суда босиком. Эти новости об американской знаменитости повергли многих ее поклонников в шок. Некоторые решили, что на их кумира оказывается давление, и даже организовали флешмоб, потребовав освободить певицу от опеки отца.

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    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей
    Бойфренд Бритни Спирс показал откровенные фото с певицей

    После скандала 37-летняя артистка вместе с 25-летним бойфрендом Сэмом Асгари улетела на отдых в Майами. Влюбленные развлекаются, катаясь на водных мотоциклах и устраивая прогулки на яхте.

    Парочка не скрывает своих чувств и публично признается друг другу в чувствах. Так, чета опубликовала в своих соцсетях одинаковые снимки друг с другом, сфотографировавшись на палубе корабля.

     «С моей львицей», – подписал кадр с певицей Сэм Асгари.

    «С моей любовью», – откровенно прокомментировала свое фото Бритни Спирс, отметив бойфренда в посте.

     

    знаменитости шоу-бизнес
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