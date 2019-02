Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордин Вудс

Инсайдеры сообщают, что Хлои не намерена давать парню еще один шанс

В семье Кардашьян-Дженнер все было подозрительно тихо уже несколько месяцев, не считая ссоры Канье Уэста с Дрейком, о которой быстро забыли, и новости о скором пополнении в семье Ким с помощью суррогатной матери. Но Тристан Томпсон исправил ситуацию: его обвиняют в очередной измене Хлои Кардашьян. На этот раз не просто со случайной встречной, а с лучшей подругой Кайли Дженнер. Джордин Вудс уже много лет называют еще одной сестрой Кайли, настолько они близки.

По данным TMZ, на прошлой неделе Тристан прилетел в Лос-Анджелес, чтобы отпраздновать День святого Валентина с Хлои и их 10-месячной дочерью, но в воскресенье ночью изменил своей девушке с 21-летней Джордин на вечеринке. В прошлый раз Томпсон также изменил Хлои в ночном клубе, о чем она узнала за несколько дней до родов. Инсайдеры сообщают, что Кардашьян не намерена давать ему еще один шанс: она сосредоточится на воспитании дочери, а Тристан продолжит ездить по стране, играя в NBA. Тем временем, в конце марта выходит 16-й сезон телешоу Keeping Up with the Kardashians, которое не жалуется на рейтинги с 2007 года и на этот раз обещает быть жарким.