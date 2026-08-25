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Алла Мазур, Брати Гадюкіни, Шон Пен та Левко Лук'яненко. Повний список лауреатів «Національної легенди 2026»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Алла Мазур, Брати Гадюкіни, Шон Пен та Левко Лук'яненко. Повний список лауреатів «Національної легенди 2026»
Зеленський вручив державні нагороди видатним діячам та захисникам
фото: Офіс президента

Зеленський: «Дуже важливо, що в України є такі люди, які своєю працею роблять нашу країну сильнішою, змінюють її, захищають»

Президент України Володимир Зеленський вручив державну відзнаку «Національна легенда України» людям, якими пишається країна, і які своєю працею, талантом та героїзмом зміцнюють і захищають нашу державу. Про це пише «Главком».

Серед нагороджених – військовослужбовці, митці, журналісти, благодійники та видатні діячі:

  • Ростислав Лазаренко;
  • Анатолій Кущ;
  • Алла Мазур;
  • Ігор Бєланов;
  • Євген Станкович;
  • Хосе Андрес;
  • Тіберій Сільваші;
  • Асан Чарухов;
  • Олександр Дзюба;
  • Антін Рощін;
  • Анатолій Боричевський;
  • Левко Григорович Лук’яненко;
  • культовий музичний гурт «Брати Гадюкіни» – Сергій Кузьмінський, Павло Крахмальов, Михайло Лундін, Ігор Мельничук;
  • Надія Яріш;
  • американський актор і режисер Шон Пенн.

Володимир Зеленський підкреслив, що саме завдяки таким людям Україна зберігає свою стійкість та силу на міжнародній арені:

«Дуже важливо, що в України є такі люди, які своєю працею роблять нашу країну сильнішою, змінюють її, захищають, розповідають про неї світові, зберігають і розвивають те, чим ми сьогодні пишаємося, і завжди залишаються поруч. Саме з таких людей складається Україна – сміливих у вчинках, небайдужих, людей із характером і талантом».

Глава держави нагадав, що започаткована на 30-річчя відновлення незалежності нагорода сьогодні набула ще більшого значення, адже країна вже понад чотири роки виборює власне існування у повномасштабній війні:

«Зараз ми відзначаємо 35 років. І в нас є наша держава, є незалежність, є наші сильні воїни. Ми боремося не просто за виживання. Ми боремося за свою незалежність, за наше життя. Все це нам вдається завдяки єдності. Дякую нашим Національним легендам саме за цю єдність. Завдяки єдності ми збережемо нашу державу й переможемо».

Президент висловив вдячність усім воїнам, українським громадянам та закордонним партнерам, які допомагають Україні вистояти та нагадують світові про боротьбу за свободу.

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Як відомо, знакову картину народного художника України Івана Марчука «Пробудження» («Україна квітуча») повернули до України та презентували в Музеї історії міста Києва. Понад 30 років полотно перебувало в Нью-Йорку, де виконувало своєрідну дипломатичну місію. 

Теги: Володимир Зеленський Ігор Бєланов Шон Пенн Алла Мазур державні нагороди

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