  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бразильская модель&nbsp;Талима Сильва - Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель Талима Сильва
    Фото: @thalima.silva

    «Хорошая генетика тоже сыграла свою роль»

    Бразильская модель раскрыла секреты сохранения стройной фигуры без пластических операций. Информация появилась на портале Daily Star.

    Манекенщица Талима Сильва рассказала, что для поддержания аномально тонкой талии, обхват которой составляет 55 сантиметров, она следует флекситарианской диете. Отмечается, что в рацион героини материала входят салаты, рыба и картошка. При этом она не употребляет в пищу говядину, свинину и курицу.

    Кроме того, по словам Сильвы, она также часто пьет смузи с миндальным молоком и ест фрукты. Девушка также подчеркнула, что для сохранения стройности она ежедневно выпивает полтора литра сока из шпината. «Иногда я даже позволяю себе фастфуд», — призналась модель.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)
    Бразильская модель раскрыла секрет своей аномально тонкой талии (фото)

    Помимо этого, бразильянка заявила, что не прибегала к услугам пластических хирургов. «Хорошая генетика тоже сыграла свою роль», — заключила 20-летняя Сильва.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 46-летняя Пенелопа Крус без лифчика шокировала фанатов.

    Жена Хавьера Бардема позировала фотографу. Пенелопа распустила длинные локоны по плечам. Крус сделала макияж в коричневых тонах, а губы подчеркнула помадой бледно-розового оттенка. Обладательница премии «Оскар» отказалась от бра и прикрыла пышную грудь вязаным пледом.

     Читайте также: Пышнотелая блогерша рассмешила сеть пародией на снимок обнаженной модели
    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies